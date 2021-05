Rúben Dias foi eleito melhor jogador da Premier League pelo prestigiado portal anglófono «The Athletic».

«Uma rocha na defesa. O nosso jogador da temporada na Premier League é o inspirador Rúben Dias», publico esta segunda-feira a versão britânica desta publicação fundada nos Estados Unidos.

Além do defesa-central de 24 anos, outros dois internacionais portugueses integram a equipa do ano: João Cancelo, também campeão inglês pelo Manchester City, e Bruno Fernandes, do Manchester United.



A equipa do ano da Premier League para a «The Athletic»:



Emiliano Martínez (Aston Villa); João Cancelo (Man. City), Rúben Dias (Man. City), John Stones (Man. City) e Luke Shaw (Man. United); Bruno Fernandes (Man. United), Gündogan (Man. City) e Kevin De Bruyne (Man. City); Mohamed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham) e Son Heung-Min (Tottenham).