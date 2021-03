A cidade de Manchester é uma caixinha de surpresas. Agitamos e nunca sabemos bem o que está lá dentro. Que o digam o City e o United. A equipa de Pep Guardiola atravessava uma fase perfeita, vinha de 21 vitórias consecutivas (!) e 28 jogos sem perder (mais exclamações!!) e cedeu no duelo sempre especial frente ao vizinho de Old Trafford.



O 0-2 deste domingo coloca o Manchester United no segundo lugar da Premier League e, agora, a 11 pontos do City. Nada que, por ora, possa preocupar Pep na corrida pela recuperação do título inglês.

O jogo, apesar de muito discutido, explica-se com alguma simpicidade. O United beneficiou de uma grande penalidade logo aos 40 segundos de jogo - falta de Gabriel Jesus sobre Martial -, Bruno Fernandes marcou de penálti e, a partir daí, a ordem foi clara: baixar as linhas o mais possível, proteger o espaço central e sair de vez em quando em transições.

O City carregou, carregou, teve a bola quase toda para si, mas não foi criando grande perigo. O primeiro remate verdadeiramente perigoso à baliza de Dean Henderson apareceu já aos 44 minutos: Riyad Mahrez disparou dentro da área muito perto do poste direito.

A segunda parte começou com um tiro de Rodri ao ferro e todos esperaram que o Manchester City encostasse o United ainda mais às cordas. Todos se enganaram, até nós. Numa jogada individual, Luke Shaw fugiu pela esquerda, tabelou com Marcus Rashford e foi até ao fim. 0-2 no dérbi, ainda com 40 minutos para se jogar.

VÍDEO: 0 0-2 do United por Luke Shaw

Esse golo mexeu com a estabilidade do City. A equipa continuou a ser paciente, a rodar, a tocar, a tentar de várias formas, mas já com menos qualidade. O United passou a respirar melhor e até teve o 0-3 (que seria uma injustiça, se o termo nos é permitido) no pé direito de Anthony Martial. Ederson não deixou.

João Cancelo e Rúben Dias foram titulares no City; Bruno Fernandes no lado do United. Bernardo Silva, estranhamente, foi suplente não utilizado nos Citizens. Sim, eles afinal são humanos e também perdem. Ole Gunnar Solskjaer levou a lição bem estudada e teve os astros do seu lado. Nada a dizer.