Rúben Dias afirmou-se como titular do Manchester City na época de estreia e revelou a Rio Ferdinand que não tremeu nesta primeira época no futebol inglês.

«Senti zero pressão. Não podia ter mais pressão do que aquela a que eu me obrigo. Essa exigência tem-me ajudado desde que comecei a jogar futebol», afirmou o defesa-central ex-Benfica em entrevista ao antigo internacional inglês (que atuava curiosamente da mesma posição) para o canal BT Sport.

Rúben Dias abordou o sucesso da prestação defensiva do Manchester City, líder destacado da Premier League, e salientou que «no início, mesmo quando as coisas não estavam a correr na perfeição, via-se uma inabalável vontade da equipa em dar a volta, de fazer diferente, de modo a pôr tudo a funcionar»: «Isso deu-me a mim, acabado de chegar a uma nova equipa, a chama necessária para dar tudo por todos.»

O internacional português de 23 anos destacou também o papel de Pep Guardiola e revelou alguns pormenores da relação com o treinador.

«Todos conhecem Pep. Eu tenho estado a aprender e a conhecê-lo cada vez melhor a cada dia. Ele é um apaixonado pelo jogo e faz-te gostar do jogo ainda mais. A forma como ele vê o futebol, como se coloca soluções para lutar contra cada equipa, faz-te ter um prazer ainda maior a jogar», afirmou, acrescentando: «Quando melhor defenderes, melhor atacas. E vice-versa. Nós continuámos a fazer o que sabíamos, aquilo em que acreditávamos, e isso acabou por ajudar ao ponto de viragem nesta época.»

No próximo domingo o Man. City recebe o Man. United, seu perseguidor mais direto na Premier League. Em caso de vitória, a equipa de Pep Guardiola pode aumentar a vantagem para os rivais para 17 pontos.