Desde a chegada de Rúben Dias ao Manchester City que têm sido recorrentes os elogios de Pep Guardiola ao ex-jogador do Benfica.

Agora, numa conversa com o ex-futebolista Rio Ferdinand para a BT Sport, o treinador espanhol analisou o impacto que ele teve na solidez defensiva da equipa, que apresenta registos muito baixos de golos sofridos.

«A forma como treinamos, nos preparamos e defendemos é a mesma há anos, mas a grande diferença em relação à época passada é que não cometemos erros. Os adversário vão marcar-nos golos, porque são bons, mas não lhes damos tão facilmente oportunidades para marcar. E essa foi a grande melhoria que o Rúben Dias trouxe», disse.

Guardiola referiu ainda que o internacional português tem ajudado a melhorar todos os companheiros que dividem tarefas defensivas com ele, incluindo John Stones, que Ferdinand disse ter «ressuscitado» após a chegada do novo parceiro do eixo central do setor mais recuado do terreno.

E identificou aquilo que Rúben tem e que, no seu entender, é difícil encontrar no futebol. «É um defesa-central que gosta de liderar. Ele toma boas decisões e ajuda os outros a tomar boas decisões. E é por isso que ele é um defesa-central incrível. Não joga apenas a pensar na zona dele, mas também em quem está à direita ou à esquerda dele. E isto é um talento. Há jogadores incríveis que se preocupam apenas com eles próprios, mas ele preocupa-se com os outros. Não apenas com os da linha defensiva, mas também com os médios. Vê-se pela linguagem corporal dele que durante 90 minutos ele está no jogo como se cada lance fosse o último. Ele torna melhor o parceiro dele e isso é muito difícil de encontrar no futebol», vincou.

Para Pep Guardiola, uma defesa segura permite que toda a equipa melhore, até mesmo no plano ofensivo. «Sabes melhor do que eu o quão importante é ser sólido e a confiança que dá ao resto da equipa os avançados e os médios saberem que atrás deles têm um bom guarda-redes e dois ou quatro rapazes.»