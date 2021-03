Na véspera do jogo contra o Corinthians, Abel Ferreira admitiu utilizar maioritariamente jogadores da formação, mas sublinhou que os jovens vão errar e que precisam de tempo, lembrando o caso do Benfica.



«Gostaria de saber qual vai ser a reação quando, com o estádio cheio, o Danilo falhar três passes como aconteceu. Quero perceber se vão estar com a equipa quando dermos goleadas ou se vamos estar juntos sepre. Estes miúdos vão falhar e eu também. É preciso calma. Venho de um país onde se aposta muito na formação e dou-vos o exemplo do Benfica e do Sporting. Se estiveram atentos ao que foi o Benfica há um ou dois anos, onde a aposta na formação começou a ser feita sem critério. Depois temos problema. Tem de haver critério e tempo. Uma coisa é a formação: competir e se perder, perde. Aqui temos de ganhar sempre«, referiu em conferência de imprensa.

O português, vencedor da Libertadores, lembrou ainda que começou o seu percurso de treinador precisamente nos escalões mais jovens.

«Eu vim da formação, fui um treinador de formação. Quero dar os parabéns a toda a estutura. São grandes jogadores e grandes homens. Cumprimentam-se sempre, isso é das coisas que mais valorizo, a educação. Fica o registo», concluiu.