O Manchester United não conseguiu ir além de um empate a zero (0-0) na receção ao Southampton, último classificado da Premier League, em encontro referente à 27.ª jornada da prova.

Após a goleada sofrida no reduto do Liverpool (7-0) e do importante triunfo frente ao Bétis para a Liga Europa (4-1), o regresso da equipa de Ten Hag ao contexto da Premier League suscitava curiosidade.

Porém, a expulsão de Casemiro condicionou as aspirações dos «red devils». O médio brasileiro viu o vermelho direto por uma entrada dura sobre Carlos Alcaraz ao minuto 34.

Em inferioridade numérica, o Man. United não deixou de procurar o triunfo e Bruno Fernandes ainda ficou perto do golo ao minuto 68, quando o guarda-redes do Southampton desviou um remate em arco do português para o poste.

Porém, antes e depois, a equipa forasteira teve igualmente oportunidades para chegar ao triunfo. O jogo viria a terminar sem registo de golos. Diogo Dalot foi suplente não utilizado.

A formação orientada por Ten Hag continua a ocupar o último lugar do pódio, enquanto o Southampton iguala à condição o Leeds United, no fundo da tabela classificativa.

