Casemiro viu o cartão vermelho direto ao minuto 34 da receção do Manchester United ao Southampton, na sequência de uma entrada dura sobre Carlos Alcaraz.

O árbitro consultou as imagens do VAR e expulsou o médio brasileiro, que se mostrou de imediato arrependido e não conseguiu evitar as lágrimas, num momento de frustração.

Os jogadores do Man. United confortaram de imediato Casemiro, que ainda trocou um abraço com Carlos Alcaraz. Aliás, os próprios jogadores do Southampton apresentaram-se a confortar o médio, claramente arrependido.

O ex-Real Madrid abandonou o relvado de Old Trafford sobre aplausos dos adeptos dos «red devils».