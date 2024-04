Terminou com duas más notícias, a noite desta terça-feira, para Erik Ten Hag. Lisandro Martínez e Lindelof estão lesionados e vão ficar de fora dos relvados pelo menos um mês.

Através de um comunicado oficial, o Manchester United informou a gravidade de ambas as lesões. O central argentino lesionou-se num dos gémeos, durante o treino, já o antigo jogador do Benfica está a contas com um problema no tendão da coxa, sofrido na segunda parte do encontro com o Brentford, que terminou com um empate a um golo.

Recordar que a zona da defesa tem sido um problema para o técnico dos «red devils» esta época e o próprio Lisandro Martínez foi o mais afetado, já que ficou de fora quatro meses com uma lesão no pé, que contraiu em setembro.

Em contrapartida, Lindelof é opção regular para Ten Hag e até ao momento soma 27 jogos pelo Man. United, em todas as competições.

A formação de Manchester prepara agora a deslocação ao terreno do Chelsea, marcada para esta quinta-feira, antes da receção ao Liverpool, no domingo.