O Fulham de Marco Silva assegurou nesta terça-feira o regresso ao principal escalão do futebol inglês um ano após a queda da equipa londrina para o Championship.

Depois de duas derrotas seguidas que adiaram um cenário há muito esperado, os cottagers precisavam de ganhar para não voltarem a adiar a promoção e não deram hipóteses na receção ao Preston North End: 3-0, resultado todo ele construído na primeira parte.

Aleksandar Mitrovic inaugurou o marcador aos 9 minutos, o internacional jovem português Fábio Carvalho assinou o 3-0 pouco depois da meia-hora e ao minuto 41 Mitrovic assinou o bis.

O Fulham garante assim o regresso à Premier League a quatro jogos do fim do Championship: soma 86 pontos, mais nove do que o vice-líder Bournemouth, que é a única equipa que pode roubar o título à equipa de Marco Silva, que leva 98 golos no Championship, o melhor registo desta divisão desde o Manchester City (108) em 2001/02.