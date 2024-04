A Associação Inglesa de Futebol (FA) anunciou, esta quinta-feira, que os jogos de repetição, em caso de empate, vão terminar, já a partir da próxima temporada.

Em comunicado, o organismo refere que chegou a acordo com a Liga Inglesa para um acordo de seis anos e justifica este novo formato com o aumento do número de jogos internacionais. Atualmente, a Taça de Inglaterra permitia repetições até à quinta eliminatória, sendo que em 2024/25, esses encontros não vão acontecer logo desde a primeira ronda.

Pode ler-se também que todas as rondas da competição vão decorrer aos fins de semana, «incluindo a quinta ronda, que é jogada a meio da semana há cinco épocas consecutivas».

Além disso, a quarta e quinta ronda, assim como os quartos de final não vão coincidir com jogos da Liga Inglesa, sendo que a quarta ronda vai decorrer desde sexta-feira até quarta-feira da semana seguinte.

Leia o comunicado:

«A Associação Inglesa de Futebol (FA) e a Liga Inglesa chegaram a acordo para um novo formato que vai fortalecer a competição, com novos e exclusivos calendários.

O acordo, que tem uma duração mínima de seis anos, entra em vigor na próxima temporada. Todas as rondas da Taça de Inglaterra vão ser jogadas aos fins de semana, incluindo a quinta ronda, algo que não acontecia há cinco temporadas.

A quarta e a quinta ronda, assim como os quartos de final não vão coincidir com os jogos da Liga Inglesa pela primeira vez, sendo que a quarta ronda vai ser jogada entre sexta-feira e quarta-feira da semana seguinte, para oferecer aos adeptos uma melhor experiência da competição.

Desde a primeira ronda, a Taça de Inglaterra não vai ter repetições (em caso de empate). O atual formato, que não tinha repetições da quinta ronda para a frente, vai ser alterado devido ao calendário mais apertado face às competições europeias.

A Supertaça de Inglaterra, em 2024/25, vai ser jogada a 10 de agosto, no sábado anterior ao arranque da Liga Inglesa», pode ler-se.

The FA and The @premierleague have reached an agreement to strengthen the #EmiratesFACup format and increase support for grassroots football.



Swipe for details ➡️