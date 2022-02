O Chelsea venceu com dificuldades o dérbi londrino frente ao Crystal Palace (1-0), mas Thomas Tuchel tem uma explicação curiosa para o sucedido.

O técnico dos 'blues' aponta culpas ao ar condicionado do avião que transportou a equipa de Abu Dhabi, onde conquistou o Mundial de Clubes.

«Viemos de um local com uma diferença de 30 graus de temperatura [em relação a Inglaterra], temos seis jogadores constipados devido ao ar condicionado do avião, os jogadores estão com jet lag e nenhum deles conseguiu dormir bem em Abu Dhabi devido às temperaturas e altas e à diferença horária», explicou o treinador alemão no final do jogo da Premier League para justificar a má exibição.