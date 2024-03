A tarde deste domingo na Liga Inglesa arrancou com uma goleada por 4-0 do Tottenham sobre o surpreendente Aston Villa.

Em pleno «Villa Park», os comandados de Ange Postecoglou dominaram, ainda que sem claras oportunidades de golo, os primeiros 45 minutos, mas apenas na segunda parte conseguiram ser felizes. James Maddison abriu as hostilidades aos 50, após assistência de Pape Sarr.

Três minutos bastaram para o Tottenham dobrar a vantagem no encontro. Enorme passividade da defensiva dos «villans», aproveitada da melhor forma por Brennan Johnson, que a passe de Son, atirou para o fundo da baliza.

A meio do segundo tempo, o Aston Villa ficou reduzido a dez jogadores, por cartão vermelho direto mostrado a John McGinn. Foi já no período de compensação que o Tottenham aplicou a machadada final no encontro, com o inevitável Heung-Min Son a fazer o 3-0 e três minutos depois na assistência para o 4-0 final de Timo Werner.

Com este resultado, os «spurs» estão agora a apenas dois pontos do Aston Villa, que ocupa o último dos quatro lugares de acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.