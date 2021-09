O Tottenham segue em frente na Taça da Liga inglesa ao sair vencedor de um desempate por penáltis em Wolverhampton (3-2), após um 2-2 nos noventa minutos de jogo.



A equipa de Nuno Espírito Santo já tinha garantido um triunfo no Molineux para a Premier League e o treinador português voltou a sorrir no regresso a Wolverhampton, mas desta vez enfrentou um período de maior incerteza.



Ndombele (14m) e Harry Kane (23m) garantiram uma vantagem importante para os spurs, tirando partido de falhas graves na defensiva local.



Porém, Dendoncker (38m) encurtou a distância e Daniel Podence, a passe do médio belga, fez o 2-2 com um toque de classe ao minuto 58.

Fábio Silva saiu ao intervalo, Nélson Semedo entrou ao minuto 75 e João Moutinho saiu do banco ao minuto 84 para o lugar de Podence. Rúben Neves, que foi titular e cumpriu a totalidade do encontro, seria o primeiro a falhar no desempate por penáltis, atirando por cima da baliza do Tottenham. Antes, Moutinho tinha balançado as redes.



Dendoncker também falhou para o Wolverhampton, Hoejbjerg fez o mesmo para o Tottenham e seria Conor Coady, capitão da equipa de Bruno Lage, a falhar a grande penalidade decisiva, acertando na trave da baliza.



O Wolves de Lage venceu apenas dois dos sete encontros realizados até ao momento.



No outro jogo decidido através do desempate por penáltis, o Chelsea seguiu em frente. Timo Werner (54m) colocou os blues em vantagem, mas Cameron Archer (64m) adiou a decisão para as grandes penalidades (1-1). Nessa altura, o Aston Villa sucumbiu perante o Chelsea (4-3).