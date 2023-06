A Inteligência Artificial baseada na tecnologia do ChatGPT vai gerir o atendimento de chamadas para o 112 a partir de 2025, revelou o secretário-geral-adjunto da Administração Interna, António Pombeiro, esta terça-feira.



«Em princípio, se o piloto correr bem, estamos preparados para, a partir de 2025, começarmos a utilizar» o sistema no atendimento de chamadas, disse aos jornalistas, à margem da MAI Tech, conferência promovida pelo MAI no Porto.



«Em determinadas situações temos períodos de espera motivados por congestionamento de chamadas, isto quando há incidentes ou eventos que envolvam muita publicidade, muita gente a visualizar o que está a acontecer, toda a gente tem a iniciativa de ligar para o 112», contextualizou ainda.



A ideia é «criar um primeiro interface que atende a chamada, avalia que tipo de problema é que se está a tratar e que tipo de reporte» é necessário e depois sim, javer intervenção humana.



«O segundo interveniente tem de ser sempre um humano. O sistema nunca leva a chamada até ao final», assegurou António Pombeiro, esclarecendo que o sistema vai funcionar «só em alturas de maior congestionamento».



Pode ler mais sobre o tema no site da CNN Portugal