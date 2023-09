Davide Frattesi é baixa no Inter de Milão para a receção ao Benfica, da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

Em comunicado, os nerazzurri informaram que os exames feitos ao médio de 24 anos detetaram «fadiga muscular na coxa direita», o que deixa o atleta fora do jogo com os encarnados e também com a Salernitana, no sábado.

O Benfica, refira-se, joga em Milão na terça-feira, às 20h00.