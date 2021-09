O Inter Milão anunciou esta quinta-feira um prejuízo recorde de 245,6 milhões de euros relativos à temporada de 2020/21, face ao encerramento dos estádios, motivado pela pandemia de covid-19.

Esta é a maior perda de sempre registada por um clube da Série A, de acordo com um site especializado em desporto e finanças.

O défice é atribuído ao «contexto excecional ligado à pandemia covid-19», em particular «ao encerramento dos estádios», que representa as perdas mais significativas, apesar de ganhos de 364,7 milhões de euros no mesmo período.

Contudo, a atual temporada «já dá sinais promissores de recuperação», graças à reabertura parcial dos estádios, às transferências realizadas no verão ou à assinatura de novos contratos com patrocinadores globais.