A Juventus finalizou a contratação de Dejan Kulusevski. O clube de Turim anunciou que o médio sueco passou os exames médicos e que paga 35 milhões de euros à Atalanta.

Para além disso, a Juve informa que esse pagamento será feito em cinco prestações e que Dejan Kulusevski assina até junho de 2024.

O jogador estava emprestado ao Parma, com o qual a Vecchia Signora também acordou cedência até junho deste ano. Ou seja, só a partir do meio do ano é que o sueco se juntará à Vecchia Signora.