Num jogo em atraso da 18.ª jornada da Premier League, o Southampton bateu o Brentford, por 4-1, esta terça-feira.

O defesa polaco Bednarek abriu o marcador logo aos cinco minutos, mas o alemão Vitaly Janelt repôs a igualdade (23m). O guardião do Brentford Álvaro Fernandez viria a «borrar a pintura» e apontar um autogolo (39m), colocando a equipa da casa a vencer ao intervalo.

No segundo tempo, o albanês Armando Broja (49m) ampliou a vantagem e o escocês Che Adams (70m) tratou de estabelecer o resultado final.

O Southampton ascendeu ao 11.º lugar, com 24 pontos amealhados, enquanto o Brentford segue no 13.º posto, com menos um.

O outro jogo de acerto de calendário previsto para esta terça-feira, que opunha o Everton ao Leicester, voltou a ser adiado devido ao surto de covid-19 nos «foxes».