O Boca Juniors foi ao Paraguai vencer o Libertad, por 0-2, com o ex-benfiquista Eduardo Salvio em destaque.

O avançado argentino bisou na partida e ajudou o Boca a cimentar a primeira posição do grupo H da Taça Libertadores.

Logo aos seis minutos de jogo, num lance de insistência, os visitantes colocaram-se na frente do marcador. Já no segundo tempo, Salvio recebeu na direita e rematou de pé esquerdo para estabelecer o resultado final, ainda antes de Antonio Bareiro, do Libertad, ser expulso.

Na próxima jornada, a formação de Buenos Aires defronta o Independiente Medellín, na Colômbia, enquanto o Libertad visita o Caracas.

O Boca Juniors viajou para o Paraguai com a autorização da CONMEBOL e das autoridades sanitárias daquele país, depois de ter registado vários casos de infeção por covid-19.