O Marselha derrotou este domingo o Rennes, em casa, por 2-0, e isolou-se no segundo posto da Liga francesa, naquela que foi a terceira vitória consecutiva para a equipa do Vélodrome, em jogo da sexta jornada.

Depois de uma primeira parte sem golos, o senegalês Bamba Dieng inaugurou o marcador, à passagem do minuto 48, enquanto o marroquino Amine Harit saltou do banco para fixar o resultado final aos 71.

Com esta vitória, a equipa comandada pelo argentino Jorge Sampaoli sobe para a vice-liderança da Ligue 1, com 13 pontos, apenas menos dois do que o líder Paris Saint-Germain, que entra em campo ainda domingo, quando receber o Lyon. Já o Rennes é 16.º posicionado, com apenas cinco pontos.