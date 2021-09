No embate entre dois históricos da liga francesa em crise, foi o Bordéus de Ricardo Mangas que saiu a sorrir com uma vitória sobre o Saint-Étienne por 2-1, em pleno Estádio Geoffroy-Guichard, que permite aos girondinos dar um salto na classificação e afunda ainda os verts nos lugares de despromoção, com apenas três pontos em seis jogos.

Num jogo entre dois aflitos debaixo de um verdadeiro dilúvio, o Bordéus, com dois golos do sul coreano Ui-Jo Hwang (7 e 80m), saiu por cima, arrancou a primeira vitória e entregou a lanterna vermelha ao Metz para subir até ao 14.º lugar, deixando o Saint Étienne no rés do chão, com apenas três pontos.

Os verts ainda esboçaram uma reação e até conseguiram chegar ao empate, aos 73 minutos, com um golo do franco-tunisino Wahbi Khazri , mas acabaram por voltar a consentir mais um desaire.

Ricardo Mangas, contratado ao Boavista, foi titular e jogou no lado esquerdo da defesa dos girondinos.