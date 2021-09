O dérbi entre o Lens e o Lille esteve interrompido ao intervalo, depois de confrontos entre adeptos das duas equipas.

Depois de o árbitro dar por terminado o primeiro tempo, e quando as equipas já haviam recolhido aos balneários, os adeptos do Lens invadiram o relvado para irem confrontar os rivais do Lille.

Como é óbvio, os ânimos exaltaram-se e instalou-se a confusão no intervalo do Derby du Nord, que foi para o intervalo empatado a zeros. Os atletas ficaram largos minutos nos balneários, perante a incerteza relativamente à retoma da partida ou não, mas a segunda parte lá se iniciou, meia-hora depois do previsto – com Xeka e Fonte no lado do Lille

Ora veja: