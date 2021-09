Não está nada fácil a vida de João Félix em Madrid. O avançado português tem tido um início de época discreto no Atlético, e esta tarde não ajudou à festa.

Lançado à hora de jogo no empate do Atlético de Madrid na receção ao Athletic Bilbau (0-0) – o segundo nulo dos colchoneros, depois do empate frente ao FC Porto, na Champions –, o internacional português foi expulso 18 minutos depois: ao ser agarrado, Félix tentou desenvencilhar-se do adversário com o braço. Viu amarelo por isso, não gostou e protestou a decisão. Gil Manzano não esteve com meias medidas e expulsou-o (veja o lance no vídeo acima associado).

Félix saiu furioso, a pontapear a atmosfera, e o Atlético ficou numa situação delicada, numa altura em que até estava a crescer na partida – Marcos Llorente tinha atirado ao poste instantes antes.

No emblema basco, a melhor oportunidade coube a Villalibre, já nos descontos: só com Oblak pela frente, o espanhol atirou por cima.

Antes, já Iñaki Williams tinha desperdiçado também uma excelente oportunidade na cara de Oblak. O avançado, de resto, alcançou o registo histórico de 200 jogos consecutivos a jogar no campeonato espanhol. É o segundo atleta a consegui-lo, depois de Larrañaga, entre 1986 e 1993.

Decorridas cinco jornadas, o Atlético é primeiro classificado, com 11 pontos, mas mais um jogo do que Real Madrid, Valência e Real Sociedade – tudo equipas que podem ultrapassar os colchoneros. O Athletic Bilbau é quarto.