Amadeo Carrizo faleceu nesta sexta-feira, aos 93 anos, informou o River Plate.

Guarda-redes, tornou-se num dos maiores ídolos do clube de Buenos Aires, do qual era presidente honorário, e do futebol argentino.

Nascido a 12 de junho de 1926, a data do seu nascimento passou a ser o «Dia do Guarda-Redes» na Argentina, decretado pelo Senado do pais.

Amadeo Carrizo é o recordista de jogos pelo River Plate, com 552, e tinha a alcunha de Tarzan pelo modo como defendia. É também considerado um pioneiro do jogo com os pés.

Estreou-se em 1945 pelo River Plate, numa altura de glória do clube que ficou na História pela famosa equipa «La Maquina»