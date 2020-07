Sebastian Hoeness é o novo treinador do Hoffenheim num contrato válido até junho de 2023, anunciou esta segunda-feira o clube alemão que terminou a a última edição da Bundesliga no sexto lugar.

Hoeness, de 38 anos, terá no Hoffenheim a sua primeira experiência como treinador na Bundesliga, depois de na última época ter estado à frente da equipa B do Bayern Munique, com a qual foi campeã na terceira divisão, e de passagens pelos juniores da equipa da Baviera.

O treinador é filho do antigo internacional alemão e diretor de vários clubes Dieter Hoeness, e sobrinho do presidente honorário do Bayern Munique, Uli Hoeness, também antigo internacional germânico.

«O Sebastian provou, de maneira impressionante, que consegue formar jovens jogadores, como um coletivo forte e capaz de desenvolvimento individual. Escolheu uma abordagem ofensiva, que não só é atrativa, mas extraordinariamente bem-sucedida», justificou o diretor desportivo do Hoffenheim, Alexander Rosen.