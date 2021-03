123 dias desde a estreia, 37 jogos, dois títulos.

Chegou a 30 de outubro de 2020 ao Brasil. Fez o primeiro jogo a 5 de novembro. Passados pouco mais de quatro meses, a 7 de março, o treinador português Abel Ferreira conquistou o seu segundo troféu ao comando do Palmeiras. Depois da Taça Libertadores, a Taça do Brasil foi acrescentada ao currículo na noite deste domingo, na final ganha ao Grémio.

Um triunfo por 2-0 na segunda mão da final confirmou a vantagem de 1-0 obtida na primeira mão para nova festa do técnico de 42 anos ao leme do «Verdão».

A primeira grande data para Abel no Palmeiras foi a 30 de janeiro, quando venceu, no Maracanã, a final da Libertadores, com um triunfo por 1-0 ante o Santos.

No início de fevereiro, entre os dias 7 e 11, a presença no Mundial de Clubes não correu tão bem, com o quarto lugar, fruto das derrotas nas meias-finais (1-0 ante o Tigres) e no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar (derrota nos penáltis com o Al Ahly).

Agora, à terceira clara hipótese de conquistar um troféu, o treinador natural de Penafiel volta a sorrir com as cores verdes do Palmeiras.

Abel, que começou a carreira de treinador nos juniores do Sporting e passou pela equipa B dos leões, passou depois pelo Sp. Braga – entre a equipa B e a principal – e rumou ao PAOK da Grécia, antes da primeira experiência fora da Europa.

De Portugal para o estrangeiro do Velho Continente. Da Europa para a América do Sul.

Em 37 jogos, são 18 vitórias, dez empates e nove derrotas. E já duas grandes festas por terras onde Pelé é rei.

