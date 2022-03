Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Independiente del Valle, clubes treinados respetivamente pelos portugueses Abel Ferreira, Paulo Sousa, Vítor Pereira e Renato Paiva, ficaram a conhecer, esta sexta-feira, em sorteio, os adversários na Taça Libertadores de 2022.

O Palmeiras, de Abel, atual detentor do título, está no grupo A e tem como adversários o Emelec (Equador), o Deportivo Táchira (Venezuela) e o Independiente Petrolero (Bolívia).

No grupo D surge o Independiente del Valle, de Renato Paiva, que tem como adversários o Atlético Mineiro (Brasil), o Tolima (Peru) e o América Mineiro (Brasil).

No grupo E ficou colocado o Corinthians de Vítor Pereira, com Boca Juniors (Argentina), Deportivo Cali (Colômbia) e Always Ready (Bolívia) como oponentes.

Já o Flamengo de Paulo Sousa ficou alocado no grupo H, tendo como adversários a Universidad Católica (Chile), o Sporting Cristal (Peru) e o Talleres (Argentina).

A fase de grupos não vai ter, por isso, qualquer embate entre técnicos portugueses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos acede aos oitavos de final da Libertadores. Os terceiros classificados de cada um dos oito grupos vai para a Taça Sul-Americana, a segunda competição mais importante de clubes da CONMEBOL, equivalente à Liga Europa da UEFA.