O futebolista português Afonso Sousa apontou, este domingo, o único golo da vitória do Lech Poznan ante o Warta (0-1), em jogo da 10.ª jornada da primeira liga da Polónia.

O português de 22 anos, ex-FC Porto e ex-BSAD, marcou num remate de pé direito, na área, aos 53 minutos.

Em 11 jogos, Afonso leva três golos pelo novo clube, ao qual chegou esta época.

O Lech está em melhoria evidente no campeonato depois de um início com maus resultados e é sétimo, com 14 pontos.