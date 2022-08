O Ajax informou os seus adeptos que não vai permitir mais cartazes a pedir camisolas aos jogadores no decorrer e no final dos jogos no Arena Johan Cruyff, evocando, acima de tudo, razões de segurança.

Num comunicado dirigido à associação de adeptos do clube, o Ajax começa por explicar que é impossível responder a todos os pedidos, uma vez que cada vez há mais adeptos a levar cartazes para as bancadas com pedidos, muitos deles exibidos por crianças, e os jogadores acabam por ser criticados e classificados como «arrogantes» quando não correspondem aos pedidos.

O clube de Amesterdão considera que a situação está fora de controlo e defende que a multiplicação de cartazes nas bancadas apresenta um risco acrescido de incêndio.

A medida já foi parcialmente aplicada na Supertaça dos Países Baixos, em que o PSV bateu o Ajax (5-3), em que muitos dos cartazes foram apreendidos à entrada do estádio.