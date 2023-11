Sem ganhar há sete jogos no campeonato e há 10 em todas as competições, o Ajax recebeu e venceu o Volendam, em jogo de acerto da terceira jornada do campeonato dos Países Baixos e já pode respirar de alívio. O triunfo por 2-0, em Amesterdão, surgiu na estreia de John van’t Schip no comando da equipa.

Diante do antepenúltimo classificado, o Ajax entrou forte e esteve perto do golo em algumas situações, sobretudo promovidas por Berghuis e Bergwijn, que em cima da meia hora acertou na barra.

Na segunda parte, a toada manteve-se, mas desta vez Bergwijn conseguiu mesmo faturar. Aos 57 minutos, o antigo extremo do Tottenham cortou para dentro na área e disparou em força para abrir o marcador.

Apesar do 1-0, o Ajax revelou-se apreensivo e esteve perto de sofrer o empate perto do último quarto de hora. Após uma falha da linha defensiva do conjunto de Amesterdão, Muhren ficou na cara de Diant Ramaj, mas permitiu a defesa.

O Ajax só conseguiu descansar na reta final, com Akpom como protagonista. Depois de um cabeceamento à barra, o avançado inglês fez o 2-0 na sequência de um canto cobrado por Berghuis (89m). Nos descontos, Akpom ainda atirou outra bola ao ferro.

Com esta vitória, a primeira desde agosto, o Ajax deixa o último lugar da liga neerlandesa e sobe ao 15.º posto, com oito pontos em nove jogos.