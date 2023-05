Após a derrota do Ajax em casa do Twente, na última jornada do campeonato dos países Baixos, o internacional neerlandês Steven Berghuis agrediu um adepto, antes de entrar para o autocarro da equipa de Amesterdão.

Nas imagens que já circulam nas redes sociais, é possível ver Berghuis a aproximar-se das barreiras de segurança e a atingir um adepto, alegadamente, do Twente, sem que seja possível perceber o que levou à agressão.

Segundo o jornal Tubantia, que cita uma testemunha, o jogador do Ajax reagiu após o colega de equipa Brobbey ter sido alvo de um ataque racista.

Depois do momento de tensão, Berghuis foi encaminhado pelos seguranças para o autocarro.