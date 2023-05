O Paris Saint-Germain confirmou a conquista do campeonato francês este sábado, com um empate no terreno do Estrasburgo, mas, na chegada ao aeroporto em Paris, apenas três adeptos estavam à espera da equipa.

O internacional português Danilo Pereira e o espanhol Juan Bernat pararam para atender os pedidos dos adeptos e autografaram as camisolas.

De resto, refira-se que os festejos dos parisienses, logo após o apito final em Estrasburgo, foram muito comedidos.

O PSG conquistou o 11.º título de campeão francês, tendo ultrapassado o Saint-Étienne.