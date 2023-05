A tarefa já se avizinhava complicada, mas com a derrota deste domingo em casa do Twente, por 3-1, na 34.ª e última jornada do campeonato neerlandês, o Ajax confirmou o terceiro lugar e vai disputar o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa na próxima temporada.

Sem Francisco Conceição, de fora por problemas físicos, Tadic adiantou a formação de Amesterdão (31m), mas Ugalde (46m), Pleguezuelo (51m) e Cerny (75m) consumaram a reviravolta do Twente.

O Ajax terminou em terceiro, com 69 pontos, a seis do PSV, que à mesma hora garantiu o segundo lugar, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A equipa de Eindhoven, com Fábio Silva no banco, venceu no reduto do AZ (2-1), com um bis de Xavi Simons.

O campeão Feyenoord fechou a liga neerlandesa com uma derrota caseira diante do Vitesse (1-0).