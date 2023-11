Com Rúben Neves de início, o Al Hilal, equipa comandada por Jorge Jesus, chegou à dezena de triunfos consecutivos. Esta segunda-feira, o conjunto saudita venceu o Mumbai City, na Índia, por 2-0, na quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões da Ásia.

O avançado brasileiro Michael abriu o marcador aos 62 minutos, numa altura em que os anfitriões já estavam em inferioridade numérica devido à expulsão de Mehtab Singh, por acumulação de amarelos. Michael apareceu ao segundo poste e finalizou de cabeça, tendo celebrado com uma imitação do habitual festejo de Cristiano Ronaldo.

A cinco minutos dos 90, Mitrovic fixou o resultado, também de cabeça.

Esta vitória deixa o Al Hilal muito perto dos oitavos de final da competição. A equipa de Jesus é líder e soma 10 pontos, os mesmos do segundo classificado, o Navbahor Namangan, do Uzbequistão. Seguem-se o Nassaji Mazandaran, do Irão, com três, enquanto o Mumbai City ainda não pontuou.