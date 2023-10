Sadio Mané foi substituído aos 80 minutos no empate do Al Nassr com o Abha (2-2), mas deixou o relvado visivelmente insatisfeito. O internacional senegalês, que deu lugar a Fofana, esbracejou quando Alex Telles o tentou cumprimentar e dirigiu algumas palavras enquanto seguia para a linha lateral, porém, ao chegar ao banco de suplentes, saudou Luís Castro.

Após o jogo, o treinador português desvalorizou a atitude de Mané.

«No futebol, há sempre substituições e resultados negativos que recaem sempre sobre o treinador e eu suporto isso. Sou o responsável pela perda de dois pontos do Al Nassr», começou por dizer Luís Castro.

«Lancei o Ghareeb, um jogador internacional [pela Arábia Saudita], e o Fofana. Vocês, comunicação social, elogiaram o negócio quando ele foi contratado. Portanto, os jogadores que ocuparam o lugar do Sadio e do Brozovic são distintos, e o Al Nassr não tem apenas 11 jogadores, tem 27», prosseguiu.

«O mais importante é que o Mané não excedeu o respeito. Até eu às vezes fico irritado com o nível de alguns jogadores no jogo, mas não demonstro. Repito que a raiva do jogador é natural e qualquer jogador tem direito a ficar chateado, mas não excede o respeito», sublinhou o técnico do Al Nassr.