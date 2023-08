Menos de uma semana depois de ter chegado, Otávio vai ser titular na partida do Al Nassr no terreno do Al Fateh, da terceira jornada da Liga saudita.



Recrutado ao FC Porto na última segunda-feira, o internacional português vai começar o jogo de início à semelhança de Cristiano Ronaldo. Aymeric Laporte, defesa contratado ao City na última quinta-feira, também é aposta de Luís Castro na equipa inicial.



O encontro arranca às 19h e pode segui-lo AO MINUTO, aqui.