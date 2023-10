O Al Nassr deu continuidade ao bom momento com uma vitória em casa do Al Feiha, por 3-1, na 11.ª jornada da liga saudita.

Os anfitriões até começaram melhor e criaram as primeiras oportunidades de golo, mas a equipa de Luís Castro reagiu e terminou a primeira parte com uma bola no ferro.

No segundo tempo, chegaram os golos. Em cima do minuto 50, Cristiano Ronaldo – que teve uma exibição desinspirada e saiu nos descontos – deu um passe para trás e Talisca abriu o marcador com um remate em jeito, que ainda desviou num adversário.

O brasileiro ex-Benfica dilatou a vantagem pouco depois (61m), com um golpe de cabeça na zona de penálti, após cruzamento de Alex Telles.

Porém, o Al Nassr, voltou a demonstrar problemas defensivos e sofreu o 2-1 aos 66 minutos, da autoria de Al Shuwaish, na sequência de um cabeceamento após um livre lateral.

As contas do jogo ficaram fechadas aos 74 minutos. Otávio recebeu a bola à entrada da área e rematou colocado para o melhor golo da partida.

Com este resultado, o Al Nassr sobe ao segundo lugar do campeonato saudita, com 25 pontos, menos quatro do que o líder Al Hilal.