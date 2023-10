O Al Hilal venceu o Al Ahly Jeddah por 3-1 e reforçou a liderança da liga saudita, passando a contar com mais cinco pontos sobre o segundo classificado, o Al Taawoun, mais sete do que o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo e mais oito do que o campeão Al Ittihad de Nuno Espírito Santo.

O FILME DO JOGO

Um jogo com «estrelas dos dois lados. Do lado do líder, Koulibaly, Milinkovic-Savic, Rúben Neves Malcom e Mitrovic. Do lado dos visitantes, Mendy, Franck Kessié, Mahrez, Saint-Maximin e Roberto Firmino.

Com as bancadas do Estádio Rei Fahd praticamente cheias, o Al Hilal entrou com tudo no jogo e adiantou-se no marcador quando ainda não estava um minuto corrido (45 segundos), com Milinkovic-Savic a destacar-se na área para receber uma bola longa com o peito antes de atirar a contar. A equipa da casa entrava no jogo a ganhar e nos minutos seguintes procurou impor a sua autoridade em campo.

O Al Ahly, que vinha de quatro triunfos consecutivos e estava no quarto lugar, até teve uma boa oportunidade para empatar, num livre marcado por Mahrez, mas era a equipa de Jorge Jesus que mandava no jogo e, depois de mais uma oportunidade de Michael, teve uma oportunidade soberana para duplicar a vantagem no marcador quando, aos 21 minutos, Malcom foi derrubado na área. Na marca dos onze metros, Mitrovic atirou forte e colocado, mas Mendy acertou no lado e defendeu com uma grande estirada.

O Antigo avançado do Newcastle e do Fulham ficou desconsolado, mas precisou pouco mais de dez minutos para redimir-se e marcar o segundo golo do Al Hilal, de cabeça, na sequência de um grande cruzamento do lateral Saud Abdulhamid.

Já em tempo de compensação, antes do intervalo, Malcom ficou a centímetros de aumentar a vantagem da equipa de Jorge Jesus, na marcação de um livre em que acertou em cheio na barra.

Al Alhly marca nas duas balizas

O Al Ahly regressou com as linhas mais subidas para a segunda parte, proporcionando um jogo totalmente aberto, com oportunidades claras nas duas balizas. A primeira oportunidade até foi para o Al Hilal, numa transição rápida, mas Michael falhou o passe para Mitrovic que estava destacado na área. Não marcou o Al Hilal, marcou o Al Ahly, numa jogada de insistência, com a bola a sobrar para Saint-Maximin que procurou rematar cruzado. A bola sofreu um desvio em Ruben Neves e acabou por trair Bono.

Com apenas um golo de diferença no marcador, o Al Ahly arricou tudo na procura do empate e até esteve muito perto de conseguir, com destaque para dois remates de Mahrez que passaram muito perto dos ferros. O Al Hilal também teve oportunidades claras para chegar ao terceiro golo, com destaque para um livre de Milinkovic-Savic que passou a centímetros da trave.

Com os minutos a correrem para o final, o Al Hilal entrou em modo de gestão, defendendo a ténue vantagem de um golo e procurando responder aos sucessivos ataques do Al Ahly com transições rápidas, com Mendy a voltar a negar novo golo a Milinkovic-Savic.

O jogo estava, assim, totalmente aberto, com o resultado indefinido, quando, a cinco minutos do final, o Al Ahly deitou tudo a perder num lance que até surpreendeu Jorge Jesus. Na sequência de um passe longo, o treinador português estava, ao seu estilo, a gritar com os seus jogadores, quando Roger Ibañez, procurou cortar a bola de cabeça e acabou por trair Mendy que estava demasiado adiantado.

Estava feito o 3-1. Estavam garantidos mais três pontos que permitem à equipa de Jorge Jesus reforçar a liderança no topo da classificação da liga saudita, agora com mais cinco pontos do que o Al Taawoun.

Impressionantes as imagens finais da festa dos adeptos do Al Hilal num estádio com quase setenta mil espectadores.