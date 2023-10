Um dia depois de os adeptos do Al-Ittihad Jeddah terem manifestado a sua insatisfação, na sequência do empate (2-2) com o Al-Hazem, penúltimo classificado da liga saudita, Karim Benzema fez uma publicação nas redes sociais onde diz que «as provações reforçam».

É a única frase escrita pelo mais recente vencedor da Bola de Ouro, junto a uma foto que sugere a comunhão da equipa com os adeptos.

O campeão Al-Ittihad caiu para a sexta posição, após quatro jornadas sem vencer. Já na Liga dos Campões da Ásia vai em primeiro no grupo, com duas vitórias.

Nas reações à publicação de Benzema, há muitas mensagens de apoio ao jogador e também várias críticas à administração e à equipa técnica.