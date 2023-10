A Arábia Saudita paga bem às estrelas do futebol mundial que consegue atrair para a sua liga. Isso é seguro. Mas também é certo que, regulamente, essas estrelas enumeram outras razões, para lá do dinheiro que cobram, que as levaram a mudar-se para o país.

Karim Benzema, que trocou o Real Madrid pelo Al-Ittihad no verão passado, justificou a decisão em entrevista à própria liga da Arábia Saudita.

«Com tudo o que fiz e ganhei com o Real Madrid, achei que era um bom momento para um novo desafio. Durante muito tempo, quis vir para cá. Parecia enorme em todos os aspetos. Queria fazer parte desta história e ajudar o futebol saudita a crescer. Foi por isso que vim», afirmou o avançado francês.

Na conversa, Benzema admitiu que o fator religioso também foi importante. «É um país muçulmano. Quando viajas para lá [para Meca], estás na verdade. Na verdade, para um muçulmano. Sentes-te bem e puro. É algo que eu gostaria que todos os muçulmanos pudessem fazer um dia. Sinto-me bem dentro e fora de campo», garantiu.

Para se sentir dessa forma, também foi determinante a forma como Benzema foi acolhido, assegurou. «O país recebeu-me de braços abertos. Sinto o amor das pessoas daqui e obviamente isso deixa-me feliz e procuro retribuir dentro de campo», acrescentou.

O vencedor da Bola de Ouro do ano passado admitiu ainda que ficou «surpreendido com o nível do futebol» que encontrou no país.

«Na Europa não vemos muitos jogos de futebol daqui. Agora vê-se cada vez mais por causa dos grandes nomes que foram contratados», disse.

Benzema foi jogar para o campeão em título – orientado pelo português Nuno Espírito Santo – e entende que «a equipa teve um bom início de temporada». O facto de o Al-Ittihad ter mudado pouco, desde o ano anterior, ajudou. «Houve reforços e conseguimos um bom plantel. Estamos a trabalhar bem juntos com vontade de vencer», disse o francês.

Benzema recorda que teve «uma pequena lesão», mas agora já se sente bem, treinando sem qualquer limitação. Por isso, deixou uma garantia: «vou intensificar meu jogo. Aos poucos, o nível da equipa vai subindo – e o meu também. O mais importante para mim é ganhar troféus no final da temporada», concluiu.