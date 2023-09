Um golo solitário de Karim Benzema foi suficiente para o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo vencer no campo do Al Akhdoud comandado por Jorge Mendonça (1-0), ultrapassar o Al Hilal de Jorge Jesus e destacar-se no topo da classificação da liga saudita.

Na abertura da 6.ª jornada, o campeão Al Ittihad partiu do terceiro lugar, com apenas menos um ponto do que o Al Hilal e do que o Al Taawoun, mas agora passou para a frente a obriga os rivais a vencerem para recuperarem a liderança.

A equipa de Jedah entrou a mandar no jogo, com uma elevada posse de bola, com N’Golo Kanté e Fabinho a darem cartas no meio-campo, mas sentiu tremendas dificuldades para fazer a bola chegar ao último terço, onde o Al Akhdoud defendia com uma linha de cinco homens, com especial marcação a Benzema.

O Al Ittihad chegou ao intervalo à frente em todos os números de estatística, mas com o resultado ainda em branco. A equipa de Nuno Espírito Santo aumentou a pressão na segunda parte, conseguiu chegar uns metros mais à frente, mas o segredo do triunfo estava no banco.

Nuno Espírito Santo lançou Haroune Camara para a contenda aos 67 minutos e, cinco minutos depois, o extremo de origem guineense entrou na área, pela esquerda, para fazer a assistência para Benzema marcar o seu terceiro golo na liga saudita. O avançado francês controlou a bola junto ao primeiro poste e finalizou com o joelho.

Um golo que acabou por valer três pontos e a liderança, pelo menos provisória, para o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo. O Al Hilal de Jorge Jesus, agora a dois pontos do novo líder, joga esta sexta-feira, em casa, frente ao Al Riyadh.

O golo solitário de Karim Benzema: