O treinador do Al Nassr, Luís Castro, afirmou este sábado que a Liga saudita não poderá «continuar a passar despercebida» dado os grandes nomes com que já conta, como Cristiano Ronaldo e Rúben Neves.

Na cimeira Thinking Football Summit, o técnico português explicou ainda o que o levou a deixar o Botafogo e a mudar-se para o Al Nassr.

«Senti que tinha desempenhado o papel no Brasil que me tinha levado lá, erguer um Botafogo que tinha vindo da segunda divisão e que precisava que fizessem alguma coisa por ele, dando-lhe visibilidade, o que estava feito. Aproveitei a oportunidade na Liga emergente que se quer posicionar no futebol mundial. Uma Liga que tem Cristiano Ronaldo, Mendy, Mahrez, Milinkovic-Savic, Mitrovic, Otávio, o Rúben Neves, o Fábio Martins… Não pode continuar a passar despercebida», afirmou, citado pela Lusa.

O antigo treinador do Vitória e do FC Porto diz que os jogadores sauditas beneficiam da presença dos futebolistas que chegam da Europa: «Eu quero crescer para igualar em termos de conhecimento quem está acima, é essa a natureza humana. Os que vêm da Europa têm de ser as referências. Noto um grande crescimento dos jogadores sauditas e não vejo um grande decréscimo dos que vêm da Europa, o Brozovic está a fazer os 13,5 quilómetros por jogo que fazia com 40º ou 45º Celsius.»

Luís Castro falou ainda sobre a paixão que os adeptos têm pelo jogo: «Não é paixão como, às vezes, vejo. Muitas vezes, vejo paixão aos pontapés. No futebol, há uma coisa fundamental, uma que é determinante: o respeito pelo árbitro, pelo adversário, pelo colega treinador, pela imprensa. Sem respeito, que futebol queremos fazer progredir? Queremos saber do nosso clube e mais ninguém. Há que ter coragem para ter respeito e fazer progredir em determinados países.»