Ferreira Carrasco foi um dos vários futebolista que deixou o futebol europeu para jogar na Liga saudita. O internacional belga respondeu a quem critica a sua opção e explicou o motivo pelo qual decidiu assinar pelo Al Shabab, dando o exemplo de Ronaldo, Neymar e Benzema.



«O Cristiano vive na Arábia Saudita com a companheira e tem uma vida normal. Neymar, Benzema e eu fomos para a Arábia Saudita. Vejo como as mulheres vivem lá e como as pessoas vivem as suas vidas. Honestamente, é um país bonito. É difícil julgar se só ouvimos o que dizem as pessoas. Cada um precisa de experimentar por si», referiu, em conferêcia de imprensa da seleção da Bélgica.



O avançado revelou que apenas recebeu uma proposta, a do Al Shabab. «Optei pela segurança e olhei para o que tenho e para o que posso ter. Estou muito perto do final da minha carreira. No próximo ano vou fazer 31 anos e entraria no último ano de contrato. A única proposta concreta veio da Arábia Saudita. Além disso, vemos que há muitas lesões no futebol, devido ao número de jogos, por isso, decidi jogar pelo seguro. Não quero correr riscos», partilhou.



Além de Atlético de Madrid, Carrasco jogou no Genk, Mónaco e Dalian Pro.