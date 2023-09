O maior embaixador do futebol português deixou grandes críticas ao que se tem vivido no futebol português que, semana após semana, se vê envolvido em polémicas que saem do relvado.

Cristiano Ronaldo lamentou que essa seja a imagem que se exporta do futebol português, apesar de garantir que não o surpreende.

«A mim não me surpreende. Claro que há polémicas em todo o lado. Mas é muito mau o que tem acontecido em Portugal. As pessoas inteligentes sabem isso, mas cada um puxa a brasa à sua sardinha. Abri o jornal e as primeiras notícias que vi, foram polémicas fora do campo», começou por dizer, em conferência de imprensa.

O capitão da seleção vai ainda mais longe, defende que a liga saudita já ultrapassou a portuguesa que lamenta ver transformada… num «circo».

«Gostava que Portugal fosse uma liga top, mas não vai ser e um dos problemas é que todos opinam de futebol e debatem. Nos próximos tempos, Portugal não vai ser um campeonato top, como a Premier League ou Espanha. Achava que Portugal pudesse entrar em quarto ou quinto, mas não vai acontecer. A Liga Árabe já é melhor do que a portuguesa. Espero que Portugal possa melhorar nesse aspeto. O que tem acontecido é um pouco um circo.»