O avançado do Boavista, Alberth Elis, contribuiu com uma assistência para golo na vitórias das Honduras ante Grenada (4-0), na madrugada desta quarta-feira, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Gold Cup.

Bengtson, aos 28 minutos, abriu o marcador, num lance para esquecer do guarda-redes de Grenada, que se deu mal ao tentar fintar.

Na segunda parte, Solano Martínez (52m) aumentou para 2-0 e, já na parte final do encontro, Leveron fez o 3-0 (86m) e Quioto, assistido por Elis, assinou o 4-0 final.

No outro jogo do grupo D, Qatar e Panamá empataram a três golos. Por isso, é a seleção hondurenha que lidera isolada, com três pontos somados.