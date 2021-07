O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, venceu na madrugada desta quarta-feira o América de Cali (0-1), na Colômbia, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça Sul-Americana.

Uma grande penalidade convertida com êxito por Nikão, aos 73 minutos de jogo, deu o triunfo ao conjunto brasileiro, depois de um corte com a mão do chileno Rodrigo Ureña, na área dos colombianos.

Antes do golo que decidiu o jogo, Vitinho também tinha marcado para o Athletco, mas o golo foi anulado depois de o árbitro ter consultado as imagens do vídeo-árbitro, por domínio de bola com o braço por David Terans.

A segunda mão dos «oitavos» está marcada para a próxima terça-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Se o Athletico se apurar, defronta, nos quartos de final, o vencedor da eliminatória entre a Liga de Quito e o Grémio, cuja primeira mão, também esta madrugada, sorriu aos brasileiros: triunfo por 1-0 no Equador.