Que arraso!



O Leipzig marcou quatro golos ao Colónia na primeira parte e acabou por conseguir uma goleada das antigas (6-0), numa partida da 9.ª jornada da Bundesliga.



O conjunto de Marco Rose beneficiou de uma grande penalidade, convertida por Werner, para abrir o marcador aos 15 minutos de jogo. Os forasteiros acabariam por deixar fugir o encontro com um desempenho horrível nos minutos finais da primeira metade. Openda fez o 2-0 aos 40 minutos e volvidos três minutos, Raum ampliou a vantagem dos «touros».



Não foi preciso esperar pela segunda parte para assistir ao 4-0. No período de descontos da primeira metade, Openda bisou e deixou o jogo resolvido. Um autêntico pesadelo para o Colónia que ficou com a vida ainda mais dificultada quando Olesen foi expulso por acumulação de cartões amarelos na segunda aparte.



O Leipzig, que contou com Fábio Carvalho em campo desde os 70 minutos, chegou à goleada com golos de Sesko (88m) e de Baumgartner (90+2). Com esta vitória «Die Roten» alcançaram à condição o Dortmund no quarto lugar enquanto o Colónia é antepenúltimo com apenas quatro pontos.



Classificação da Bundesliga