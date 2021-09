Com apenas 21 anos, Erling Haaland é um dos mais temidos goleadores do futebol mundial. Neste domingo, o avançado norueguês do Borussia Dortmund bisou na vitória sobre o Union Berlim por 4-2 e já leva mais golos (68) do que jogos (67) pela equipa alemã.

Por marcar de todas as formas e feitios, Haaland parece não ter pontos fracos, mas Mats Hummels identificou um que está cada vez mais perto de deixar de o ser.

«Ele trabalha as suas debilidades», introduziu o defesa do Dortmund logo após o último encontro. Hummels referia-se ao jogo de cabeça, isto depois de Haaland, colegas e até o treinador terem celebrado efusivamente um golo (veja no vídeo associado) apontado dessa forma pelo noruegues.

«Ele tem praticado muito. Agora podem ver que esse trabalho está a dar frutos: por ter melhorado tanto o seu jogo de cabeça, conseguirá marcar mais dez golos nesta temporada», perspetivou Hummels, que, aponta a imprensa, tem sido um dos «professores» aos quais Haaland tem recorrido para crescer nesta vertente do jogo.