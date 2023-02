O União de Berlim apurou-se esta noite para os quartos de final da Taça da Alemanha, ao derrotar o Wolfsburgo, por 2-1.

Em Berlim, o portista Diogo Leite foi titular pela equipa da casa e viu o Wolfsburgo adiantar-se no marcador aos cinco minutos, com um golo de Luca Waldschmidt, antigo avançado do Benfica.

Pouco depois, no entanto, o União reagiu: Robin Knoche fez o 1-1 aos 12 minutos.

À entrada para os últimos dez minutos, Kevin Behrens completou a reviravolta e decidiu o encontro a favor do emblema da capital germânica.