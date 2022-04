O Union venceu este sábado o Hertha no dérbi de Berlim, por 4-1, com golos de Haraguchi (31 minutos), Promel (53), Becker (74) e Michel (85), enquanto o Hertha marcou num autogolo de Baumgartl, ainda aos 49.

O Hertha saiu assim goleado do dérbi que joava em casa e continua a debater-se pela sobrevivência na Bundesliga, num momento em que é 17.º e penúltimo, em zona de descida direta.

Já o Union Berlin, sétimo classificado, tem os mesmos 44 pontos do Hoffenheim, sexto, e está a um do Friburgo, quinto, ambos com menos um jogo, pelo que a equipa tem ainda aspirações legítimas aos lugares europeus.